Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик поділилась новими сімейними фото на своїй сторінці. Вона показала кадри з батьками та доньками.

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Лілія Ребрик показала батьків

Лілія Ребрик розповіла, що її батьки разом вже 43 роки, тож відсвяткували фланелеве весілля. Як подарунок, уся сім'я вирушає у спільну першу мандрівку.

Разом майже півстоліття! Фланелеве весілля в моїх батьків (43 роки разом). Я бажаю кожному таку міцну родину і перед очима такий приклад любові на все життя! P.S. Кращого подарунку, аніж першу спільну з онучками та донькою мандрівку, бути не може. Люблю вас, тато й мамо,

– написала акторка.



Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

У коментарях шанувальники привітали подружжя з великою датою:

"Щасливі разом";

"Вітаємо! А мої батьки вже 68 років разом!";

"Неймовірно круті, хай щастить вашій родині";

"У вас неймовірна родина. Бажаю батькам здоров'я, довгих років життя, злагоди, щастя, під мирним небом";

"Такі гарні. Щастя та мирного неба";

"Гарного та затишного сімейного відпочинку".

Зауважимо, хоч Лілія Ребрик вирушила на відпочинок до Румунії з усією сім'єю, вдома залишився її чоловік Андрій Дикий. Зірка показувала, як Поліна та Діана прощалися з татом на київському вокзалі. Молодша донька розчулилась, коли поїзд рушив, та довела фанів до сліз.