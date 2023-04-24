Камалія натякнула на возз‘єднання з чоловіком-мільярдером новим сімейним фото

Нещодавно співачка Камалія оголосила, що розлучається з чоловіком-мільярдером Захуром Мохаммедом. Проте тепер артистка поділилася новим сімейним фото, що наштовхнуло підписників на думку про примирення подружжя.

З соцмереж здається, нібито пара вже не думає про розлучення, Камалія публікує багато сімейних світлин з чоловіком та дітьми. Раніше зірка показувала, як святквала Великдень з колишнім чоловіком на Великдень.

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Співачка не говорить про розлучення і новими фото підігріває чутки про те, що вони з чоловіком передумали розлучатися. Камалія ніяк не коментує особисте життя, лише ділиться світлинами з родиною.

Тепер артистка на своїй сторінці в Instagram показала фото, як проводила час разом рідними. Так, вона з доньками та чоловіком Захуром відвідала конюшню. На фото двійнята Арабелла і Мірабелла позувала верхи на конях, а співачка та мільярдер стояли поруч.

У дописі співачка написала, що їй поки хочеться побути молодою мамою для своїм дітей. "Як же швидко ростуть наші донечки! А так хочеться побути ще молодою мамою", – зазначила Камалія.



Камалія опублікувала нове сімейне фото / Світлина з її інстаграму

Підписники одразу поцікавилися, чи досі подружжя планує розлучитися, проте Камалія не відповіла. Як шанувальники відреагували на нове фото з чоловіком:

"То що, вже передумали розлучатись?"

"Камалія, сподіваюся ви з чоловіком подолаєте кризу та будете разом. Не розходьтеся".

"Красива сім'я, щастя вам!"

"Ще буде поповнення в вашій сім'ї".

"Добра і миру вашій родині!"

"Камалія, у тебе чудова родина – збережи її! Пишаюсь вами".

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