"Скрізь стоять золоті стільці": Камалія для Telegraph показала дім, де прихистила 16 українців
Джерело:The Telegraph
Українська співачка Камалія дала інтерв'ю для британського видання The Telegraph. Вона з чоловіком Захуром показала журналістові свій розкішний будинок, в якому прихистила вимушених переселенців.
Журналіст авторитетного видання The Telegraph взяв інтерв'ю у співачки Камалії. Він приїхав до їхнього особняка в Гемпстеді (Лондон).
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Камалія показала свій дім журналістам
У The Telegraph виконавицю назвали "українською Леді Гагою" й розповіли про її життя у Великій Британії.
Їхнє київське життя було сповнене Bently, приватних літаків і було схоже на реаліті-шоу в стилі Кардаш'ян,
– написали у статті.
Журналіст завітав до будинку Камалії та Захура й залишився під враженнями від розкоші. Втім, пакистанський бізнесмен зізнався, що тепер розкіш йому неважлива.
"Скрізь стоять стільці, золоті стільці з леопардами. Великі круглі оксамитові стільці. Маленькі дивани, довгі дивани. Шезлонги. Наразі я також нарахував 56 подушок лише в цій кімнаті", – розповів журналіст.
В особняку Камалія прихистила 16 українців, які бігли від війни: "Друзі, родичі, а також пара українських жінок, яких ми спонсорували. У будинку вже немає місця. Ми віддали всі наші кімнати тому, хто прийде. Люди навіть сплять на диванах. Я, Камалія та діти разом спимо в одній кімнаті. Ми повинні робити все, що в наших силах".
Всі завжди думали, що Камалія така марнотратна, екстравагантна. Вона виявилася дуже сильною. І у 2014 відмовилася від виступів у Росії. А з 24 лютого вона припинила говорити російською на знак протесту. Я не боюся Путіна. Мені на нього начхати,
– сказав чоловік артистки.
Камалія і Захур / Фото з інстаграму The Telegraph
Як ще Камалія допомагає Україні
- Виконавиця розповідала, що "допомагає масово" – військовому госпіталю, батальйонам, теробороні. Також вона працює з дитячою лікарнею "Охматдит" і їздить Європою з благодійними концертами, залучаючи до них людей.
- Камалія також зізнавалась про те, як допомагає її чоловік. Наприклад, у день народження вона не просила подарунків собі – натомість вона з Захуром витратила понад мільйон євро на будівництво житла для біженців у Німеччині.