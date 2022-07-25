Журналист авторитетного издания The Telegraph взял интервью у певицы Камалии. Он приехал в их особняк в Гемпстеде (Лондон).

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Камалия показала свой дом журналистам

В The Telegraph исполнительницу назвали "украинской Леди Гагой" и рассказали о ее жизни в Великобритании.

Их киевская жизнь была полна Bently, частных самолетов и походила на реалити-шоу в стиле Кардашьян,

– написали в статье.

Журналист посетил дом Камалии и Захура и остался под впечатлениями от роскоши. Впрочем, пакистанский бизнесмен признался, что теперь роскошь ему не важна.

"Везде стоят стулья, золотые стулья с леопардами. Большие круглые бархатные стулья. Маленькие диваны, длинные диваны. Шезлонги. Сейчас я также насчитал 56 подушек только в этой комнате", – рассказал журналист.

В особняке Камалия приютила 16 бежавших от войны украинцев: "Друзья, родственники, а также пара украинских женщин, которых мы спонсировали. В доме уже нет места. Мы отдали все наши комнаты тому, кто придет. Люди даже спят на диванах. Я, Камалия и дети вместе спим в одной комнате. Мы должны делать все, что в наших силах.

Все всегда думали, что Камалия так расточительна, экстравагантна. Она оказалась очень сильной. И в 2014 году отказалась от выступлений в России. А с 24 февраля она перестала говорить по-русски в знак протеста. Я не боюсь Путина. Мне на него плевать,

– сказал мужчина артистки.



Камалия и Захур / Фото из инстаграма The Telegraph

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