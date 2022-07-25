Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя у складі територіальної оборони відбивав наступ ворога на Харківщині. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Тарас Тополя про відео з передової

Доволі часто Тарас Тополя публікує відео з поля бою – подекуди жорстокі та моторошні. Він пояснив, що так показує іншим, чим насправді займається батальйон.

Протягом двох місяців наш батальйон тримав позиції на півночі Харківщини. Це відео, і ще не одне відео буде, щойно я опублікував. Це те, через що ми пройшли протягом цих двох місяців. Ми зараз знайомимо громадськість з тим, чим займався батальйон,

– сказав співак.

"Бо на жаль, виникли якісь такі думки у декого з командування тут, на Харківщині, що наш батальйон недостатньо брав участі у бойових діях. Дехто вважає, що й не приймав. То ми хочемо трошки розповісти все ж таки, розставити крапки над "і". І так, ми ділимося цим спеціально, щоб всі побачили, що 130 батальйон ТрО це дійсно боєздатна одиниця ЗСУ, сухопутних військ, яка здатна виконувати завдання і вже виконала велику кількість бойових задач успішно", – додав артист.

Наразі гурт "Антитіла" разом зі своїм батальйоном перебуває на ротації – вони відновлюються, поновлюють потрібні їм речі та укомплектовуються.

Нове відео від Тополі

Тарас Тополя, як і обіцяв, поділився новим відео з "передку". У ньому музикант показав успіхи окремих рот батальйону, "декілька правильних рускіх окупантів" та кошеня.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+