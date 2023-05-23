У патріотичній сукні: Камалія вийшла на червону доріжку в Каннах у компанії чоловіка-мільярдера
Джерело:Камалія
Українська співачка Камалія разом з чоловіком Захуром, з яким вона нібито розлучається, вийшла на червону доріжку в Каннах. Подружжя позувало в парних патріотичних образах.
У Каннах на Лазуровому березі триває 76 кінофестиваль. На червону доріжку виходять безліч голлівудських знаменитостей. Днями там з'явилися й українські зірки.
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Камалія на Каннському кінофестивалі
На червону доріжку Каннського кінофестивалю співачка Камалія вийшла за руку з чоловіком Мохаммадом Захуром. Вони обрали патріотичні образи у синьо-жовтих кольорах.
Виконавиця постала у жовтій сукні з вирізом до стегна та асиметричним топом. Талію підкреслював широкий пояс, прикрашений бусинами та блакитними квітками. Також Камалія загорнулась у синьо-жовтий прапор.
Мільярдер Мохаммад Захур постав у жовтих штанях та блакитному жакеті. Його образ доповнював яскравий метелик. Він тримав дружину за талію.
Ми разом з Захуром представляємо Україну в усій її красі на Каннському міжнародному кінофестивалі,
– написала Камалія.
Камалія з чоловіком / Фото з інстаграму Камалії
Чи розлучається подружжя
- У квітні Камалія оголосила, що розлучається з чоловіком – їм нібито час йти різними шляхами. Але подружжя продовжувало з'являтись на спільних кадрах та разом виходити у світ.
- Скасування розлучення фани запідозрили після їхнього приїзду в Канни. У межах фестивалю там відбулась вечірка Ukrainian Fashion Film Festival, що пройшла у день народження Камалії. З цієї нагоди її помпезно привітав чоловік.
- Захур не обійшовся одними квітами, а влаштував дружині сюрприз. Він замовив столик у затишному ресторані, що непросто зробити під час міжнародного кінофестивалю, а також подарував великий синьо-жовтий торт.