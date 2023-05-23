У патріотичній сукні: Камалія вийшла на червону доріжку в Каннах у компанії чоловіка-мільярдера

Українська співачка Камалія разом з чоловіком Захуром, з яким вона нібито розлучається, вийшла на червону доріжку в Каннах. Подружжя позувало в парних патріотичних образах.

У Каннах на Лазуровому березі триває 76 кінофестиваль. На червону доріжку виходять безліч голлівудських знаменитостей. Днями там з'явилися й українські зірки.

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Камалія на Каннському кінофестивалі

На червону доріжку Каннського кінофестивалю співачка Камалія вийшла за руку з чоловіком Мохаммадом Захуром. Вони обрали патріотичні образи у синьо-жовтих кольорах.

Виконавиця постала у жовтій сукні з вирізом до стегна та асиметричним топом. Талію підкреслював широкий пояс, прикрашений бусинами та блакитними квітками. Також Камалія загорнулась у синьо-жовтий прапор.

Мільярдер Мохаммад Захур постав у жовтих штанях та блакитному жакеті. Його образ доповнював яскравий метелик. Він тримав дружину за талію.

Ми разом з Захуром представляємо Україну в усій її красі на Каннському міжнародному кінофестивалі,

– написала Камалія.



Камалія з чоловіком / Фото з інстаграму Камалії

Чи розлучається подружжя