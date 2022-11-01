Після тритижневого туру Америкою та Канадою Kalush Orchestra повернеться в Німеччину, щоб виступити на MTV Europe Music Awards 2022. Цю премію отримали попередні переможці Євробачення – італійський гурт Måneskin, який назвали найкращими рокерами Європи.

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Kalush Orchestra запросили на MTV EMA 2022

Ми раді взяти участь у MTV Europe Music Awards 2022. Це дійсно круто бути частиною такої важливої музичної премії і виступати на одній сцені зі світовими зірками. Віримо, що це хороший знак, і Kalush Orchestra здивує своїм виступом багатомільйонну аудиторію телеглядачів у прямому ефірі,

– прокоментував лідер Kalush Orchestra Олег Псюк.

Він розсекретив, що гурт уже готує дуже особливий номер, який присвятить Україні. Відомо, що режисурою та постановкою виступу займається популярний український хореограф Костянтин Томільченко. Він, до речі, у списку претендентів на журі Нацвідбору Євробачення-2023.

MTV Europe Music Awards – церемонія вручення музичних нагород, на якій нагороджують найкращі пісні року та найкращих артистів року з усього світу. Її проводять в одному з великих європейських міст.



MTV Europe Music Awards 2022 відбудеться 13 листопада у Дюссельдорфі, Німеччина. Ведучими шоу обрали британську співачку Ріту Ору та режисера Тайку Вайтіті, з яким вона зустрічається.