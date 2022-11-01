После трехнедельного тура по Америке и Канаде Kalush Orchestra вернется в Германию, чтобы выступить на MTV Europe Music Awards 2022. Эту премию получили предыдущие победители Евровидения – итальянская группа Måneskin, которую назвали лучшими рокерами Европы.
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Kalush Orchestra пригласили на MTV EMA 2022
Мы рады принять участие в MTV Europe Music Awards 2022. Это действительно круто быть частью столь важной музыкальной премии и выступать на одной сцене с мировыми звездами. Верим, что это хороший знак, и Kalush Orchestra удивит своим выступлением многомиллионную аудиторию телезрителей в прямом эфире,
– прокомментировал лидер Kalush Orchestra Олег Псюк.
Он рассекретил, что группа уже готовит очень особый номер, который посвятит Украине. Известно, что режиссурой и постановкой выступления занимается популярный украинский хореограф Константин Томильченко. Он, кстати, в списке претендентов на жюри Нацотбора Евровидения-2023.
MTV Europe Music Awards– церемония вручения музыкальных наград, на которой награждают лучшие песни года и лучших артистов со всего мира. Ее проводят в одном из крупных европейских городов.
MTV Europe Music Awards 2022 состоится 13 ноября в Дюссельдорфе, Германия. Ведущими шоу выбрали британскую певицу Риту Ору и режиссера Тайку Вайтити, с которым она встречается.
- Напомним, что сейчас Kalush Orchestra в американском туре. В Лос-Анджелесе рэперы встретились со Шварценеггером – "железный Арни" пригласил их в гости, чтобы поговорить о ситуации в Украине.
- Тур победителей Евровидения по США и Канаде продлится до 10 ноября, поэтому после концерта в городе Виннипег ребята полетят в Дюссельдорф.