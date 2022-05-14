14 травня відбудеться грандіозний фінал Євробачення-2022, у якому визначать переможця міжнародного пісенного конкурсу. На сцені дванадцятим вже виступив український гурт Kalush Orchestra.

Важливо Євробачення-2022: усі фіналісти пісенного конкурсу

Kalush Orchestra виступили у фіналі Євробачення-2022

Колектив підірвав зал Турина енергійною постановкою та виконанням пісні Stefania, яка вже полюбилась цілому світові. Під час виступу українським музикантам підспівував, здавалось, увесь зал. Наприкінці виступу лідер гурту Олег Псюк закликав підтримати Україну, врятувати Маріуполь та "Азовсталь".

Save Mariupol, save Azovstal now!

– звернувся Олег Псюк зі сцени Євробачення в Турині.

Окремої уваги заслуговувала постановка номеру, яка була такою, як і в першому півфіналі. Сцена світилась червоними, а також синьо-жовтими кольорами. На екрані показали очі матері, які переживають різні емоції, а на землі хиталися тіні, що відтворювали постаті музикантів.

Євробачення-2022 – Україна – Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео

Одяг хлопців з Kalush Orchestra відтворювали українську культуру та традиції. Соліст гурту Олег Псюк співав у яскравій сорочці й буковинському кептарі, а також фірмовій рожевій панамці. Сопілкар Тимофій Музичук постав у вбранні гуцульського стилю – сорочка, черес (пояс) та старовинний сердак (свитка).

Реакція залу та мережі

Виступ Kalush Orchestra супроводжувався підспівуванням із залу, до того ж публіка стоячи дивилась на українців. Наприкінці хлопці зірвали гучні оплески, які довго не стихали.

У мережі вже активно обговорюють номер Kalush Orchestra. Хоч меншість вважає, що представники України переоцінені, більшість підтримують нашу країну та музикантів.

"Неймовірно";

"Так тримати, Україно";

"Переможці";

"Так, Україно, Слава Україні!";

"Найкраща музика цього Євробачення";

"Ми любимо тебе, Україно. Тримайся, Слава Україні!";

"Вболіваємо за Україну";

"Вау! Я у захваті".

Текст пісні Stefania Kalush Orchestra

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово