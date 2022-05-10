Kalush Orchestra запалили сцену Євробачення-2022 у першому півфіналі: відео вражаючого виступу
Український гурт Kalush Orchestra шостим виступив у першому півфіналі Євробачення-2022. Музиканти спричинили фурор на великій сцені та зірвали бурхливі оплески.
Перший півфінал міжнародного конкурсу Євробачення-2022 вражає вишуканими постановками та бездоганним вокалом учасників. Запалити сцену зміг й український колектив Kalush Orchestra, що вийшов під шостим номером.
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Kalush Orchestra виступили у першому півфіналі Євробачення
Ще до перших репетицій музиканти обіцяли здивувати оновленими костюмами та постановкою. Так, лідер гурту Олег Псюк вийшов на сцену в улюбленій рожевій панамі, але й в автентичному костюмі. Килиммен запалював сцену у відповідному вбранні, а сопілкар Тимофій одягнув традиційний український одяг.
На великому екрані показали очі, що плачуть, а на землі світились постаті-тіні українських музикантів.
Євробачення-2022 перший півфінал – Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн
Представники України зірвали бурхливі оплески наприкінці виступу. Вони подякували публіці: "Дякуємо, що підтримуєте Україну".
Зворушливою постановкою та проникливим виконанням пісні Kalush Orchestra передали настрій усіх українців та підкорили європейські серця.
Як відреагувала мережа
У офіційному акаунті Євробачення в інстаграмі користувачі коментують виступ українського гурту:
- "За Україну";
- "Неймовірний виступ, чудова постановка";
- "Очевидно найкраща пісня";
- "Вони заслуговують бути у топ-5";
- "Крутий виступ, я тримаю за них кулачки";
- "Голосуйте за них";
- "Побачимось у гранд-фіналі".
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Текст пісні Kalush Orchestra – Stefania
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово