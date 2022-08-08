"Це повна шляпа": Kalush Orchestra вимагають скасувати виступ росіянок на фесті в Чорногорії

Український гурт Kalush Orchestra планує виступити на фестивалі Sea Dance Festival, що пройде у Чорногорії. Однак там хоче виступити й російські діджейки, тож колектив вимагає скасувати її участь.

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra після тріумфу на міжнародному конкурсі беруть участь у фестивалях за кордоном та гастролюють світом. Вони планували виступити на фестивалі в Чорногорії 26 – 28 серпня.

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Kalush Orchestra вимагають скасувати виступ росіянок

Фани українського гурту побачили на афіші фестивалю не тільки їх, але й російських діджейок Ніну Кравіц та Анфісу Летяго. До того ж виступ Кравіц та Kalush Orchestra планувався в один день.

Лідер колективу в інстаграм-сторіз вимагає скасувати участь росіянки у фестивалі, адже культурний бойкот – також частина війни проти російського загарбника.

Мали виступати через місяць на одному фестивалі, і тут раптом поставили на нього якусь російську співачку – і це повна шляпа. Ми вже написали організатору, щоб її забрали звідти. А якщо не вийде, то ми, звичайно, там не будемо виступати,

– сказав Олег Псюк.



Kalush Orchestra на афіші фестивалю / Фото з інстаграму фестивалю

Зауважимо, Ніна Кравіц відкрито не виступила проти вторгнення, лиш заявляла, що молиться за мир та сипала абстрактними фразами. Через таку нечітку позицію лейбл Clone Records розірвав з нею контракт, а також її прибрали з багатьох програм фестивалів.