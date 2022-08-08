Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra после триумфа на международном конкурсе принимают участие в фестивалях за границей и гастролируют по миру. Они планировали выступить на фестивале в Черногории 26 – 28 августа.

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Kalush Orchestra требуют отменить выступление россиянок

Фаны украинской группы увидели на афише фестиваля не только их, но и российских диджеек Нину Кравиц и Анфису Летяго. К тому же, выступление Кравиц и Kalush Orchestra планировалось в один день.

Лидер коллектива в инстаграм-сториз требует отменить участие россиянки в фестивале, ведь культурный бойкот – также часть войны против российского захватчика.

Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг поставили на него какую-то российскую певицу – и это полная шляпа. Мы уже написали организатору, чтобы ее забрали оттуда. А если не получится, то мы, конечно, там не будем выступать,

– сказал Олег Псюк.



Kalush Orchestra на афише фестиваля / Фото с инстаграма фестиваля

Отметим, что Нина Кравиц открыто не выступила против вторжения, лишь заявляла, что молится за мир и сыпала абстрактными фразами. Из-за такой нечеткой позиции лейбл Clone Records расторг с ней контракт, а также ее убрали из многих программ фестивалей.

Добавим, Украина также выступила против участия россии в конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022". Анна Неплях решительно обратилась к организаторам с просьбой "забанить" россиянку Анну Линникову. Она подчеркнула, что тот геноцид и страдания, которые происходят в Украине, принесли именно россияне.