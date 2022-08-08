Українська акторка Ольга Сумська залишається в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Так само і її чоловік Віталій, якому в липні виповнилось 59 років.

До слова Ольга Сумська емоційно відповіла усім, хто радить їй зректися доньки з Москви

Сумська про чоловіка

Акторка розповіла, що Віталій Борисюк є військовозобов'язаний, і від служби він не ухилявся. Втім, наразі йому в цьому відмовили.

Він ходив до військкомату, – як і всі, хто зобов'язаний це зробити. І на той час, коли він прийшов, це було 2 тижні після початку. Йому сказали, що поки що не на часі, бо беруть тільки військових. Він напоготові,

– поділилась Ольга Сумська.

"Тоді в військкоматі йому сказали – поки що ми вам не даємо згоди. Спочатку заходять військові, люди, які навчались цієї професії. Віталій – актор, але спортивна людина, володіє зброєю. Якщо потрібно буде, то, звичайно, піде захищати", – додала вона.

Ольга Сумська зізналась, що хвилюється за чоловіка, але нагадала, що іншим жінкам значно тяжче. "Сьогодні кожна жінка думає про це. Але мої думки не настільки важливі, як думки тих жінок, які втратили своїх чоловіків, чоловіки яких боронять країну, в гарячих точках, під вогнем, в окопах. Так, я переживаю, ми, як люди, боїмося за своїх чоловіків. А скільки дівчат боронять Україну!? Скільки зараз вже людських життів втрачено? Ми не чуємо цієї статистики, але я переконана, що вона страшна".

Інтерв'ю Ольги Сумської: дивіться відео