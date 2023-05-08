Kalush Orchestra ефектно відкрили містечко Євробачення-2023: що співали та як відреагували фани
У Ліверпулі вже відкрилася офіційна фан-зона – містечко Євробачення. Культурна програма там триватиме 9 днів. Під час неї заплановані живі виступи, перфоманси та діджей-сети. Хедлайнерами відкриття містечка стали переможці Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra відкрили містечко Євробачення-2023
Українські артисти заспівали свою нову англомовну пісню Changes, передає 24 Канал. Проте не минулося і без "Стефанії", з якою гурт Kalush Orchestra переміг минулого року.
До теми Відкриття Євробачення-2023: чим вразили TVORCHI та інші учасники на доріжці – фото та відео
Учасник гурту Тимофій Музичук розповів, що на відкритті гурт виконав кілька треків.
Люди були задоволені, гарно приймали, всі радісні, щасливі і підтримують Україну… Велика Британія серйозно поставилася до того, що конкурс мав відбутися в Україні, тому вона намагалася відтворити багато українського колориту і запросила багато українських артистів,
– заявив він.
За його словами, потрібно продовжувати говорити про війну в Україні, а також наголошувати, що Україна потребує допомоги, щоб пришвидшити нашу спільну перемогу.
Цікаво Українські зірки в Ліверпулі: хто з артистів виступить на Євробаченні-2023
Ефектний парад синьо-жовтих субмарин
Відкриття містечка EuroFestival у Ліверпулі почався з параду синьо-жовтих субмарин. Під час параду сотні танцюристів, одягнених у яскраві костюми, пройшли містом на величезних платформах.
Одним з об'єктів був гігантський синьо-жовтий підводний човен, всередині якого знаходилися танцюристи, а з динаміків лунала музика. Над містом проплив також гігантський червоний восьминіг. Люди прийшли на парад в костюмах "підводного світу", щоб спостерігати за дійством.
Відкриття Євромістечка до Євробачення-2023: фото Суспільне та соцмережі
До слова, напередодні Євробачення-2023 в британському Ліверпулі пройде двотижневий культурний фестиваль EuroFestival. Там буде 24 проєкти, 19 з яких були створені у співпраці з українськими митцями, тож все нагадуватиме про Україну. Чим вразить програма фестивалю – читайте у статті.
Євробачення-2023: головне
- Конкурс відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла.
- Перший півфінал проведуть 9 травня, другий – 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня. Цього року у музичному конкурсі візьме участь 37 країн – декотрі представники відмовилися від участі у зв'язку з фінансовими проблемами.
- Станом на 1 травня лідером для букмекерів залишається представниця Швеції Loreen, яка вже перемагала на Євробаченні у 2012 році. Водночас преставники України – TVORCHI – наразі на 4 місці.
- Конкурс проходитиме від імені України, тож на сцені Євробачення та поза нею можна буде побачити багатьох українських знаменитостей. Наприклад, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох головних ведучих.
- До слова, в Ліверпулі вже почалися репетиції Євробачення-2023, яке стартує 9 травня. Режисер та креативний директор від України Герман Нєнов першим з команди прибув у Велику Британію та долучився до підготовчих заходах. Він показав, як все вдібувається.