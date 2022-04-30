Kalush Orchestra на сцені Євробачення: перші кадри з репетицій гурту в Турині

Представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2022 Kalush Orchestra сьогодні провели свою першу репетицію на сцені в Турині. Саме сьогодні стартували репетиції конкурсу.

Представники України вийшли на сцену шостими – такий їхній порядковий номер у півфіналі. Як та чим дивуватиме європейську публіку український гурт – читайте далі в матеріалі 24 каналу.

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Костюми дещо змінили

Образ фронтмена гурту Олега Псюка залишився незмінним, хоча на кількох кадрах на ньому видно жовту сорочку. Образ Тимофія Музичука також залишився майже незмінним з моменту відбору.

Хіба що костюми двох інших учасників гурту зазнали змін – тепер вони дещо нагадують прапор Німеччини, як зауважують журналісти пресцентру конкурсу.

У номері активно використовують графіку та освітлення. Зокрема буде і жовто-блакитне освітлення.

Репетиція Kalush Orchestra у Турині / Фото EBU

Україна на Євробаченні 2022