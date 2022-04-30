Представители Украины вышли на сцену шестыми – таков их порядковый номер в полуфинале. Как и чем будет удивлять европейскую публику украинская группа – читайте дальше.
Интересно Лидер Kalush Orchestra ответил, в чем успех песни Stefania, с которой он поедет на Евровидение
Костюмы несколько изменили
Образ фронтмена группы Олега Псюка остался неизменным, хотя на нескольких кадрах на нем видна желтая рубашка. Образ Тимофея Музычука остался почти неизменным с момента отбора.
Разве что костюмы двух других участников группы претерпели изменения – теперь они несколько напоминают флаг Германии, как отмечают журналисты пресс-центра конкурса.
В номере активно используют графику и освещение. В частности, будет и желто-голубое освещение.
Репетиция Kalush Orchestra в Турине / Фото EBU
Украина на Евровидении 2022
- 12 февраля на национальном отборе на Евровидение победила певица Alina Pash с песней "Тени забытых предков". Однако после скандала с незаконным посещением Крыма исполнительница отказалась от участия в Евровидении.
- Поэтому поездку в Турин предложили группе Kalush Orchestra, которая заняла 2-е место в финале нацотбора.
- После начала полномасштабной войны России с Украиной участие нашей страны в конкурсе фактически оказалось под вопросом, однако общественный вещатель подтвердил, что наши представители выступят на Евровидении.
- Украинской группе пророчат победу – согласно прогнозам букмекеров, шансы Kalush Orchestra на триумф составляют 42%, что делает наших представителей фаворитами конкурса.