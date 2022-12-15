Kalush Orchestra публічно заявили, за кого вболіватимуть на Нацвідборі

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, розповів про свою фаворитку. Нею стала артистка KRUTЬ, яка виступить із піснею "Колискова". Музиканти пояснили, чому саме вона має поїхати на конкурс.

Національний відбір на Євробачення-2023 відбудеться вже цієї суботи – 17 грудня, де за кубок переможця позмагаються 10 фіналістів. Однією з них стала Марина Круть, яка виступає під сценічним ім'ям KRUTЬ. Вона вже вдруге бореться за право представляти Україну на Євробаченні.

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Музичний колектив Kalush Orchestra саме її вирішив обрати за фаворитку і сказав, що в її музику може закохатися вся Європа. Артисти закликали голосувати за співачку і напророкували їй велике музичне майбутнє.

Уже 17 грудня KRUTЬ виступить у фіналі Нацвідбору-2023 із піснею "Колискова". Вважаю, вона заслуговує представляти Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі. Якщо тобі теж сподобалась пісня – голосуй за неї. І нехай Європа закохається в ліричні нотки української бандури,

– кажуть музиканти.

Також Kalush Orchestra анонсував запальний трек з KRUTЬ під назвою "Десятка", який енергійно підтримали шанувальники та вже питають у коментарях, коли слід очікувати на повний реліз пісні.

"Хлопці, щаслива мати із вами фіт", – написала у коментарі задоволена KRUTЬ.

Зазначимо, що кілька днів тому Марина презентувала кліп до своєї пісні "Колискова". Вона розповіла, що цю пісню присвячує українським дітям, які стали свідками війни. А також вперше розповіла про хлопця, який зараз перебуває на фронті, та своїх колег. Зокрема вона додала, що це "її друга та остання участь у відборі Євробачення".

Нагадаємо, що Нацвідбір Євробачення-2023 пройде 17 грудня в одному з київських укриттів, яке не розголошують для громадськості заради безпеки. Суддями шоу стали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Ведучими заходу будуть Джамала, Злата Огнєвіч та Катерина Павленко, а ефір коментуватиме традиційно Тимур Мірошниченко.