Kalush Orchestra скасували виступ на фестивалі у Чорногорії, де буде росіянка

Гурт Kalush Orchestra остаточно відмовився виступати на фестивалі Sea Dance. Все через заяву організаторів, в якій вони повідомили, що не скасовуватимуть виступ російської діджейки Ніни Кравіц.

Спочатку гурт попросив організаторів фестивалю скасувати виступ росіянки. Однак у Чорногорії відмовилися. Тоді переможці Євробачення-2022 повідомили, що взагалі не поїдуть на фестиваль.

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Ми не будемо виступати з пропутінською російською артисткою на одній сцені. На звернення гурту організатори відмовилися скасовувати виступ Ніни Кравіц. Тому, як і обіцяємо, скасовуємо свій виступ там,

– заявив фронтмен гурту Олег Псюк.

У Kalush Orchestra немає "бажання виступати на одній сцені" з росіянкою. Колектив закликає шанувальників, які на Sea Dance прагнули потрапити саме на їхній виступ, не купувати квитки на фестиваль.

Організатори ж пояснили відмову скасувати виступ Ніни Кравіц, заявивши, що "дискримінація будь-якого артиста за національною ознакою є абсолютно неприпустимою".

Що передувало скасуванню виступу Kalush Orchestra

Ніна Кравіц відкрито не виступила проти вторгнення, лиш заявляла, що молиться за мир та сипала абстрактними фразами. Через таку нечітку позицію лейбл Clone Records розірвав з нею контракт, а також її прибрали з багатьох програм фестивалів.

Колектив планував виступити на фестивалі Sea Dance в Чорногорії 26 – 28 серпня. Однак згодом побачив, що на афіші фестивалю з'явилося ім'я російської діджейки. Музиканти звернулися до організаторів з проханням скасувати виступ росіянки. Ще тоді заявили, якщо цього не зроблять, то вони самі відмовляться від виступу.