Гурт Kalush Orchestra з України прорвався у фінал Євробачення-2022

11 травня 2022 , 00:11
Читать новость на русском

Україну на Євробаченні-2022 представив реп-гурт Kalush Orchestra, який виступив у першому півфіналі конкурсу. Запальний україномовний трек Stefania підкорив спочатку Європу, а тоді професійних суддів, що дали хлопцям путівку у фінал.

У першому півфіналі Євробаченння-2022 гурт Kalush Orchestra "розніс" головний пісенний майданчик і виборов місце у грандіозному фіналі. Разом з українцями в Італії залишаються ще 9 представників європейських країн. 

Важливо Kalush Orchestra запалили сцену Євробачення-2022 у першому півфіналі: відео вражаючого виступу

Stefania вдруге прозвучить у Турині вже в суботу, 14 травня. Наразі невідомо, під яким номером виступить Kalush Orchestra, ці деталі оголосять безпосередньо перед фіналом шоу. 

Євробачення-2022 перший півфінал: Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Цікаво, що вихід Kalush Orchestra у фінал Євробачення-2022 був передбачуваний. Річ у тому, що ще з березня букмекери прогнозують Україні перемогу. Ставки на наше перше місце підскочили до 49%. Слідом за реперами з Калуша йдуть італійці – Mahmood та BLANCO з піснею Brividi. 


Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення-2022 / 24 канал

Хто потрапив у фінал з першого півфіналу Євробачення-2022:

  1. Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  2. Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
  3. Вірменія: Роза Лінн – Snap
  4. Ісландія: Маріус Бер – Boys Do Cry
  5. Литва: Моніка Лю – Sentimentai
  6. Португалія: Маро – Saudade, saudade
  7. Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
  9. Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
  10. Нідерланди: S10 – De diepte


10 країн потрапили у фінал Євробачення-2022

Окрім 10 учасників першого півфіналу, у фінал Євробачення потраплять 5 країн-засновниць конкурсу, серед них й Італія, яка приймає гостей цьогоріч:

  • Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
  • Франція: Алван і Ахез – Fulenn
  • Іспанія: Шанель – SloMo
  • Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
  • Велика Британія: Сем Райдер – Space Man

Імена 10 інших фіналістів єврофани дізнаються 12 травня, після голосування у другому півфіналі Євробачення-2022.

Автор: Марина Джура