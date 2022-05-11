Гурт Kalush Orchestra з України прорвався у фінал Євробачення-2022

Україну на Євробаченні-2022 представив реп-гурт Kalush Orchestra, який виступив у першому півфіналі конкурсу. Запальний україномовний трек Stefania підкорив спочатку Європу, а тоді професійних суддів, що дали хлопцям путівку у фінал.

У першому півфіналі Євробаченння-2022 гурт Kalush Orchestra "розніс" головний пісенний майданчик і виборов місце у грандіозному фіналі. Разом з українцями в Італії залишаються ще 9 представників європейських країн.

Важливо Kalush Orchestra запалили сцену Євробачення-2022 у першому півфіналі: відео вражаючого виступу

Stefania вдруге прозвучить у Турині вже в суботу, 14 травня. Наразі невідомо, під яким номером виступить Kalush Orchestra, ці деталі оголосять безпосередньо перед фіналом шоу.

Євробачення-2022 перший півфінал: Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Цікаво, що вихід Kalush Orchestra у фінал Євробачення-2022 був передбачуваний. Річ у тому, що ще з березня букмекери прогнозують Україні перемогу. Ставки на наше перше місце підскочили до 49%. Слідом за реперами з Калуша йдуть італійці – Mahmood та BLANCO з піснею Brividi.



Kalush Orchestra пройшли у фінал Євробачення-2022 / 24 канал

Хто потрапив у фінал з першого півфіналу Євробачення-2022:

Україна: Kalush Orchestra – Stefania Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry Вірменія: Роза Лінн – Snap Ісландія: Маріус Бер – Boys Do Cry Литва: Моніка Лю – Sentimentai Португалія: Маро – Saudade, saudade Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul Нідерланди: S10 – De diepte



10 країн потрапили у фінал Євробачення-2022

Окрім 10 учасників першого півфіналу, у фінал Євробачення потраплять 5 країн-засновниць конкурсу, серед них й Італія, яка приймає гостей цьогоріч:

Італія: Махмуд і Бланко – Brividi

Махмуд і Бланко – Brividi Франція : Алван і Ахез – Fulenn

: Алван і Ахез – Fulenn Іспанія : Шанель – SloMo

: Шанель – SloMo Німеччина : Малік Гарріс – Rockstars

: Малік Гарріс – Rockstars Велика Британія: Сем Райдер – Space Man

Імена 10 інших фіналістів єврофани дізнаються 12 травня, після голосування у другому півфіналі Євробачення-2022.