Kalush Orchestra повернулись до України: як зустрічали переможців Євробачення-2022
16 травня 2022 , 19:20Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільного
Український гурт Kalush Orchestra разом з делегацією повернулись до України. Вони заспівали з митниками та молоддю, що їх зустрічала.
Тріумфатори цьогорічного Євробачення-2022 Kalush Orchestra сьогодні, 16 травня, повернулись до України! Вони мали спеціальний дозвіл на те, щоб виїхати, а після перемоги, як і обіцяли, повернулись на Батьківщину.
До теми Британець з Євробачення-2022 повернувся додому в рожевій панамі від Kalush Orchestra: відео
Kalush Orchestra приїхали в Україну
Українських музикантів радо зустрічали на українській землі та кричали їм: "Вітаємо". Колектив разом з митниками та молоддю заспівали Stefania – хіт Євробачення у 2022 році. Артистам дарували квіти й фотографувались з ними.
Kalush Orchestra повернулись в Україну: відео
Новина доповнюється