Учасники Kalush Orchestra переспівали хіт "Парова машина": чи вдалось переплюнути тікток-версію

Слідом за Яриною Квасній автентичну пісню "Парова машина" переспівали учасники гурту Kalush Orchestra. У мережі бурхливо відреагували на нову версію української композиції.

Лише за кілька днів українська автентична пісня "Парова машина" стала хітом у тіктоці та розлетілась соціальними мережами. Пісню вирішили по-своєму переосмислити учасники Kalush Orchestra.

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Kalush Orchestra переспівали "Парову машину"

Переможці Євробачення-2022 поділилися відео, як переспівують хіт тіктока за столиком у закладі. "Парову машину" по-новому виконали Саша Таб і сопілкар Тимофій Музичук.

Kalush Orchestra переспівали "Парову машину": відео

У мережі активно обговорюють інше виконання автентичної української пісні. Шанувальники діляться думками, чи вдалося Саші й Тимофію переплюнути виконавицю з тіктока Ярину Квасній. Хтось вважає, що їхній спів справді вартий уваги:

"Голоси на вагу золота";

"Чудове виконання";

"Як гарно співаєте";

"Дуже круто! Ще додати декілька бітів і новий трек готовий!";

"Цей варіант у їх виконанні мені подобається значно більше ніж той "хіт", який завірусився";

"Хлопці, і от тут я закохалась у цю пісню";

"Це підпал";

"Краще оригіналу однозначно".

А хтось вважає, що "оригінал" був значно краще:

"Все-таки оригінал більше подобається, але і так круто";

"Дівчина була краще";

"Це дуже гарно, але тіктоківський оригінал в голові крутиться і не вилітає".

Що відомо про хіт "Парова машина"

Забута українська пісня "Парова машина" стала хітом соціальних мереж після того, як її заспівала дівчина-студентка Ярина, яка виконала композицію у своїй інтерпретації. Вона поділилась, що спів був імпровізованим.

За понад тиждень пісня у виконанні Ярини зібрала понад 5,7 мільйона переглядів та пів мільйона вподобань. Під цей знімають пісні й інші українці, а її спів переосмислюють з допомогою реміксів.