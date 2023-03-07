Участники Kalush Orchestra перепели хит "Парова машина": удалось ли переплюнуть тикток-версию

Вслед за Яриной Квасной аутентичную песню "Паровая машина" перепели участники группы Kalush Orchestra. В сети бурно отреагировали на новую версию украинской композиции.

Всего лишь через несколько дней украинская аутентичная песня "Парова машина" стала хитом в тиктоке и разлетелась социальными сетями. Песню решили по-своему переосмыслить участники Kalush Orchestra.

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Kalush Orchestra перепели "Парову машину"

Победители Евровидения-2022 поделились видео, как перепевают хит тиктока за столиком в заведении. "Паровую машину" по-новому исполнили Саша Таб и свирельщик Тимофей Музычук.

Kalush Orchestra перепели "Парову машину": видео

В сети активно обсуждают другое исполнение аутентичной украинской песни. Поклонники делятся мнениями, удалось ли Саше и Тимофею переплюнуть исполнительницу из тиктока Ярину Квасний. Кто-то считает, что их пение действительно заслуживает внимания:

"Голоса на вес золота";

"Великолепное исполнение";

"Как хорошо поете";

"Очень круто! Еще добавить несколько битов и новый трек готов!";

"Этот вариант в их исполнении мне нравится гораздо больше чем тот "хит", который завирусился";

"Ребята, и вот тут я влюбилась в эту песню";

"Это поджог";

"Лучше оригинала однозначно".

А кто-то считает, что "оригинал" был гораздо лучше:

"Все-таки оригинал больше нравится, но и так круто";

"Девушка была лучше";

"Это очень хорошо, но тиктоковский оригинал в голове крутится и не вылетает".

Что известно о хите "Паровая машина"

Забытая украинская песня "Паровая машина" стала хитом социальных сетей после того, как ее спела девушка-студентка Ярина, исполнившая композицию в своей интерпретации. Она поделилась, что пение было импровизированным.

За неделю песня в исполнении Ярины собрала более 5,7 миллиона просмотров и полмиллиона предпочтений. Под это снимают песни и другие украинцы, а ее пение переосмысливают с помощью ремиксов.