Kalush Orchestra несподівано оголосили про пошук топових вокалістів

Kalush Orchestra оголосили пошук вокалістів у їхню команду. Гурт шукає 10 найталановитіших співаків та співачок.

Український гурт Kalush Orchestra повідомив, що шукає вокалістів. Музиканти оголосили великий конкурс, завдяки якому хочуть долучити найталановитіших співаків у команду.

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Kalush Orchestra шукають вокалістів

Йо, всім привіт! Ми шукаємо 10 найтоповіших вокалістів України. Оголошуємо великий конкурс! Якщо ти маєш крутий тембр голосу і всі зазвичай кажуть, що ти майбутній "суперстар", то тобі до нас. Актуально і для хлопців, і для дівчат!

– поділилися в гурті.

Переможці Євробачення-2022 потребують 10 вокалістів. Для того, щоб взяти участь в конкурсі, Kalush Orchestra просить:

записати аудіо зі своїм співом (можна на диктофон),

і надіслати запис у телеграм-канал.

Музиканти прослухають всі демо-записи та зв'яжуться з найкращими. Надсилати аудіо можна весь тиждень, до 29 серпня, 10:00.

"Тих кого ми оберемо, долучимо до нашої команди та допоможемо з вашою творчістю. І не тільки… Одним словом, буде цікаво", – обіцяють Kalush Orchestra.



Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Kalush Orchestra

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