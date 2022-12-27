Артисти вже не вперше виконали хіт Stefania на площі Ринок у Львові. Там вони виступали перед поїздкою до Турина, де здобули перемогу на Євробаченні-2022.

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Kalush Orchestra заспівали на площі Ринок у Львові

Музиканти приїхали до Львова, щоб підбити свої підсумки року, що минає. Ще навесні, коли Kalush Orchestra співали на площі Ринок, навіть подумати не могли, що зовсім скоро привезуть Україні перемогу на Євробаченні-2022.

Ми заспівали на тому ж місці, де відбулася наша перша офлайн репетиція на Євробачення-2022 перед поїздкою на конкурс,

– написав колектив у фейсбуці.

Нагадаємо, нещодавно Kalush та Skofka розкритикували через трек "Батьківщина", де є рядок, який звучить так: "Воля – це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала". Олег Псюк відповів на закиди та розкритикував ЗМІ за те, що вони "роздувають так, як захочуть" і сказав, що цінує його зі Skofka фанів. Псюк додав, що при написанні скоротив та прибирав слова, щоб текст відповідав мелодії. Він усвідомлює, що зробив це не вдало – таким чином люди начебто побачили "іншу суть".