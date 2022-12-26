Мюслі UA & Vasia Charisma оновили хіт "Добрий день everybody" і презентували нову різдвяну пісню. У ній використана цитата Бориса Джонсона "З Різдвом everybody".
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Мюслі UA & Vasia Charisma презентували новий хіт
Кожна зірка хоча б раз за свою кар'єру повинна зробити новорічну версію свого мегахіта. Мюслі UA давно про це мріяли, але були сумніви. Проте, коли Джонсонюк привітав всіх українців фразою "З Різдвом everybody", ми стали на крок ближче до нового хіта,
– поділилися музиканти.
Окрім різдвяного треку Мюслі UA & Vasia Charisma представили запальний кліп, у якому начебто танцюють Джонсон і Байден, Дуда і Макрон, і навіть Олаф Шольц.
Мюслі UA & Vasia Charisma – "З Різдвом everybody": дивіться відео онлайн
У мережі активно реагують на святкову пісню з легендарною фразою Бориса Джонсона. Українці називають трек черговим хітом і зізнаються, що він підіймає настрій.
- "Ой, як гарно! Аж настрій покращився";
- "Це розрив";
- "Дякуємо за таке цікаве привітання. Ви вмієте робити круто. Так тримати";
- "Новорічно-різдвяна бомба, супер";
- "Як завжди хіт! Дякуємо";
- "Дякую за ностальгію та чудовий настрій";
- "Круто, обожнюю Бориса Джонсона, великий респект йому";
- "Просто топовий трек! Тому від мене однозначно вподобайка".