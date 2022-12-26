Мюслі UA & Vasia Charisma оновили хіт "Добрий день everybody" і презентували нову різдвяну пісню. У ній використана цитата Бориса Джонсона "З Різдвом everybody".

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Мюслі UA & Vasia Charisma презентували новий хіт

Кожна зірка хоча б раз за свою кар'єру повинна зробити новорічну версію свого мегахіта. Мюслі UA давно про це мріяли, але були сумніви. Проте, коли Джонсонюк привітав всіх українців фразою "З Різдвом everybody", ми стали на крок ближче до нового хіта,

– поділилися музиканти.

Нагадаємо, у грудні Борису Джонсону увімкнули хіт з його словами "Добрий день everybody". Він кумедно відреагував: постукував у такт, а коли почув своє привітання "Добрий день everybody", почав щиро сміятись. Тоді він і привітав українців зі святами: його слова використали у новій пісні.

Окрім різдвяного треку Мюслі UA & Vasia Charisma представили запальний кліп, у якому начебто танцюють Джонсон і Байден, Дуда і Макрон, і навіть Олаф Шольц.

Мюслі UA & Vasia Charisma – "З Різдвом everybody": дивіться відео онлайн

У мережі активно реагують на святкову пісню з легендарною фразою Бориса Джонсона. Українці називають трек черговим хітом і зізнаються, що він підіймає настрій.