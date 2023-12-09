Вона поділилася, чим займається її коханий. Крім того, відповіла на запитання про те, звідки обранець.
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Jerry Heil поділилася подробицями про бойфренда
Артистка залишилась небагатослівною. Вона зазначила, що коханий не пов'язаний із творчою діяльністю.
Та я особливо нічого не показала, там декілька фотографій. Я не те, що тримаю інтригу. Я думаю, настане час і я про все розповім. Можу лише сказати, що він не творчий. Слава Богу,
– розповіла виконавиця.
Водночас у відповідь на запитання про походження обранця співачки, посмішка прикрасила її обличчя, коли вона дала лаконічну відповідь: "Не скажу".
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Особисте життя Jerry Heil
- У 2020 році в одному з інтерв'ю Яна розповіла, що зберігала цноту до 24 років. Артистка поділилася, що таке рішення випливає зі страху інтимної близькості.
- Пізніше виконавиця приголомшила фанів незвичайною весільною церемонією, яку присвятила собі. Jerry Heil тоді запросила гостей, одягнула весільну сукню і навіть виголосила обітницю.
- Якось знаменитість розповідала, що ходила на побачення з індійцем. Це дало їй зрозуміти, що вона хоче будувати стосунки лише з українцем.
- Потім Яна не дуже ділилася подробицями про особисте життя. Однак, в листопаді вона опублікувала романтичні фото зі своїм обранцем.