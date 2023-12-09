Вона поділилася, чим займається її коханий. Крім того, відповіла на запитання про те, звідки обранець.

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Jerry Heil поділилася подробицями про бойфренда

Артистка залишилась небагатослівною. Вона зазначила, що коханий не пов'язаний із творчою діяльністю.

Та я особливо нічого не показала, там декілька фотографій. Я не те, що тримаю інтригу. Я думаю, настане час і я про все розповім. Можу лише сказати, що він не творчий. Слава Богу,

– розповіла виконавиця.

Водночас у відповідь на запитання про походження обранця співачки, посмішка прикрасила її обличчя, коли вона дала лаконічну відповідь: "Не скажу".

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