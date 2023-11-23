Як виявилося, у лейблі поки не має хлопців. Тож Яна хотіла б, аби до них долучився Володимир Дантес.
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Jerry Heil хоче співпрацювати з Дантесом
Поки в лейблі виконавиці є лише дівчата, тому Яна вважає, що потрібно це виправляти. На її думку, Володимир Дантес може стати чудовим варіантом.
Я дуже хочу захантити Дантеса у наш лейбл, бо нам треба уже хлопчик,
– поділилася співачка.
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Лейбл Nova Music та його учасник
- Jerry Heil розповідала, що її лейбл стане втіленням свіжого погляду на світ шоубізнес, оскільки чесність є одним із основних його принципів.
- До того ж співачка підкреслила самодостатність сучасних артистів, тож вона у своєму лейблі більше займається саме оснащенням виконавців основними технічними ресурсами для того, щоб їхню музику почула ширша аудиторія.
- Vitaliia стала першою артисткою, яка підписала контракт із Nova Music. Виконавиця отримала широке визнання у 2022 році, коли її комічна пісня "Чом тобі, вороже, не спиться" завірусилася в мережі.
- До того ж Jerry Heil співпрацює з Кажанною, справжнє ім'я якої Анна Кажан. Співачка не менш популярна в різних соцмережах. Зокрема, вона випустила хіт українського тіктока "Ти гірка як дупа огірка".