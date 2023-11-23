Як виявилося, у лейблі поки не має хлопців. Тож Яна хотіла б, аби до них долучився Володимир Дантес.

Не пропустіть Вже рік разом: Jerry Heil вперше показала свого хлопця

Jerry Heil хоче співпрацювати з Дантесом

Поки в лейблі виконавиці є лише дівчата, тому Яна вважає, що потрібно це виправляти. На її думку, Володимир Дантес може стати чудовим варіантом.

Я дуже хочу захантити Дантеса у наш лейбл, бо нам треба уже хлопчик,

– поділилася співачка.

Інтерв'ю з Jerry Heil: дивіться відео онлайн

Лейбл Nova Music та його учасник