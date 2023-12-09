Она поделилась, чем занимается ее любимый. Кроме того, ответила на вопрос о том, откуда избранник.
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Jerry Heil поделилась подробностями о бойфренде.
Артистка осталась немногословной. Она отметила, что возлюбленный не связан с творческой деятельностью.
И я особо ничего не показала, там несколько фотографий. Я не то что держу интригу. Я думаю, придет время и я обо всем расскажу. Могу только сказать, что он не творческий. Слава Богу,
– рассказала исполнительница.
В то же время в ответ на вопрос о происхождении избранника певицы улыбка украсила ее лицо, когда она дала лаконичный ответ: "Не скажу".
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Личная жизнь Jerry Heil
- В 2020 году в одном из интервью Яна рассказала, что сохраняла девственность до 24 лет. Артистка поделилась, что такое решение вытекает из страха интимной близости.
- Позже исполнительница ошеломила фанов необычной свадебной церемонией, которую посвятила себе. Jerry Heil тогда пригласила гостей и надела свадебное платье.
- Как-то знаменитость рассказывала, что ходила на свидание с индейцем. Это дало ей понять, что она хочет строить отношения только с украинцем.
- Затем Яна не слишком делилась подробностями о личной жизни. Однако в ноябре она опубликовала романтические фото со своим избранником.