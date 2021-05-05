Неочікувану заяву зірка опублікувала минулими вихідними. 35-річна модель plus-size зізналась, що є анорексиком.

Варто знати Від анорексії до ожиріння: головні причини розладу харчової поведінки та як з цим боротися

Я анорексик, і я в процесі одужання. Я більше не соромлюся сказати про це вголос. Я – результат культури, яка прославляє худорлявість та прирівнює її до цінності, але тепер я сама писатиму свою історію. Я нарешті в змозі піклуватися про тіло, яке я карала все моє життя, і я нарешті вільна,

– написала Голлідей.

Вона додала, що схудла і майже поборола розлад харчової поведінки, тому попросила не коментувати її тіло.

"Всі, хто говорить: "Останнім часом ви маєте здоровіший вигляд" або "Ви схудли, так тримати!", Припиніть! Не коментуйте мою вагу, залиште це при собі. Так, я схудла. Я зцілююсь від розладу харчової поведінки і вперше за все своє життя регулярно приймаю їжу. Але коли ви прирівнюєте втрату ваги до "здоров'я" і співвідносите цінність цього з чиїмось розміром, то ви буквально говорите, що ми стали більш цінними зараз, тому що ми схудли і дотримуємося дієти", – наголосила Тесс Голлідей.

В інстаграмі зірка також залишила допис, який присвятила усім, хто має проблеми із розладами харчування.