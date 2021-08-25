Заради нового патріотичного треку Jerry Heil запросила до Києва фанатів з різних міст України. Обдарованих хлопців і дівчат вона об'єднала в хор нового покоління. Разом вони виконали пісню "Гімн молоді", яку створила юна артистка.

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"Це все мої підписники! З різних міст України! Ми з'їхалися в Київ, щоб заспівати, що ми готові розвиватися! Ви в мене дуже талановиті", – розповіла співачка в особистому інстаграм-профілі.

У такий спосіб Jerry Heil наголосила – майбутнє нашої держави в руках нового покоління. Виконавиця щиро вірить, що її новий трек стане гімном української молоді, адже він світлий і потужний, як вони.

Ми свіжі, з новими ідеями, не прив'язаними до стереотипів наших предків, але при цьому ми ті, хто зумів зберегти їхні цінності й традиції,

– заявила Jerry Heil.

Відео на "Гімн молоді" співачка зняла на світанку на Пішохідному мосту через Дніпро. Усі її фани постали у світлих джинсах і білих сорочках чи футболках, що виглядало дуже ефектно. Тоді як сама артистка доповнила свій образ бірюзовою сорочкою та кепкою.

Jerry Heil і хор нового покоління – Гімн молоді: дивіться відео онлайн

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