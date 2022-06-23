Jerry Heil здивувала відео з Берліна, де водій таксі напам'ять заспівав Гімн України

Українська співачка Jerry Heil перебуває в Берліні, де виступає на благодійних концертах. Вона зняла відео в таксі, де водій заспівав Гімн України.

Українська співачка та блогерка Jerry Heil перебуває в Німеччині, де давала благодійні концерти на підтримку України. Тепер зірка показала, як люди в Європі вболівають за Україну.

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Jerry Heil показала відео з Берліну

Виконавиця розповіла, що днями вона їхала в Берліні в таксі. Їй потрапився "балакучий" водій, який заважав їй розмовами. Але потім він заспівав Гімн України напам'ять.

Учора трапився дуже балакучий таксист в Берліні. Дратував нас, поки не почав співати гімн України напам'ять! Так, плутав букви, співав, приблизно як я фрістайлила ракамакафо у свої п'ять. Але співав!

– поділилась Jerry Heil.

Jerry Heil показала, як водій таксі виконує гімн: дивіться відео

Після виконання Jerry Heil подякувала водію й запитала його, як він так добре знає мелодію й слова. Чоловік зізнався, що ще раніше вивчив національні гімни багатьох країн.

Як Jerry Heil допомагає Україні

, нещодавно із блогеркою сталась неприємна ситуація – вона залишила документи у потязі в Берліні, тоді як наступного дня їй треба було вирушати до Чехії. Та, схоже, що зірка розв'язала цю проблему, бо змогла прибути, куди потрібно.

Співачка на концерті Біллі Айліш посприяла тому, щоб передати зірці український прапор, який попередньо підписала. Фанати Біллі зірки допомогли докинути його на сцену, тому артистка розкрила його та поцілувала перед тисячами глядачів.

Jerry Heil зізнавалась, що нагадує світові про війну в Україні та періодично допомагає фондам, що борються з російськими загарбниками у різних сферах. "Допомагаємо в рамках туру "Доброго вечора ми з України", допомагаємо фонду Ігоря Ласточкіна, який допомагає нашим бійцям, і фонду Маші Єфросиніної, яка займається благоустроєм наших жінок і дітей".