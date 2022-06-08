Співачка Jerry Heil активно працює на інформаційному фронті. В телеефірі вона розповіла детальніше про все те, що робить.
До слова Світ має розуміти, що ми стоїмо на межі цієї війни, – Оля Полякова про концерти за кордоном
Як Jerry Heil допомагає Україні
Виконавиця зізналась, що кошти з її благодійних концертів та різних зборів йдуть в різноманітні фонди – й на допомогу воїнам, і жінкам, й переселенцям.
Уже давно не підбивала суми, але кошти йдуть в різні фонди. Я й амбасадор фонду I'm not alone, який базується у Львові. Разом ми відправили гуманітарну місію до містечка Марс, яке розташоване на кордоні у Чернігівській області, ніхто туди не хотів їхати,
– поділилась співачка.
Jerry Heil додала, що в Європі починають забувати про війну й займатися своїми справами. Тому їм треба часто про це нагадувати: "Допомагаємо в рамках туру "Доброго вечора ми з України", допомагаємо фонду Ігоря Ласточкіна, який допомагає нашим бійцям, і фонду Маші Єфросиніної, яка займається благоустроєм наших жінок і дітей".
Артистка також зізналась, що співпрацює з Alyona Alyona, пише пісні – вони написали ще один новий трек, відвідує біженців.
Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil
Раніше Jerry Heil відправилась у Бонн. Тоді вона змогла пройти аж до сцени та передала Біллі Айліш український прапор, який попередньо підписала: "Дякуємо за твою силу! Україна. Біллі".
Фанати американської зірки допомогли докинути на сцену український прапор від Jerry, і та його підняла. Біллі Айліш розкрила його та поцілувала перед тисячами глядачів. Jerry Heil не могла стримати емоцій і вигукнула: "Слава Україні". Прихильники гучно відреагували у залі на український стяг та підтримали оплесками.