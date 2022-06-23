Украинская певица и блоггер Jerry Heil находится в Германии, где давала благотворительные концерты в поддержку Украины. Но теперь звезда показала, как люди в Европе болеют за Украину.
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Jerry Heil показала видео из Берлина
Исполнительница рассказала, что на днях она ехала в Берлине в такси. Ей попался "болтливый" водитель, мешавший ей разговорами. Но потом он спел Гимн Украины наизусть.
Вчера случился очень болтливый таксист в Берлине. Раздражал нас, пока не начал петь гимн Украины наизусть! Да, путал буквы, пел, примерно как я фристайлила ракамакафо в свои пять. Но пел!
– поделилась Jerry Heil.
Jerry Heil показала, как водитель такси исполняет гимн: смотрите видео
После исполнения Jerry Heil поблагодарила водителя и спросила его, как он хорошо знает мелодию и слова. Муж признался, что еще раньше изучил национальные гимны многих стран.
Как Jerry Heil помогает Украине
- Певица на концерте Билли Айлиш помогла передать звезде украинский флаг, который предварительно подписала. Фанаты Билли звезды помогли бросить его на сцену, поэтому артистка раскрыла его и поцеловала тысячи зрителей.
- Jerry Heil признавалась, что напоминает миру о войне в Украине и периодически помогает фондам, борющимся с российскими захватчиками в разных сферах. "Помогаем в рамках тура "Добрый вечер мы из Украины", помогаем фонду Игоря Ласточкина, который помогает нашим бойцам, и фонду Маши Ефросининой, которая занимается благоустройством наших женщин и детей".