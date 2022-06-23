Украинская певица и блоггер Jerry Heil находится в Германии, где давала благотворительные концерты в поддержку Украины. Но теперь звезда показала, как люди в Европе болеют за Украину.

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Jerry Heil показала видео из Берлина

Исполнительница рассказала, что на днях она ехала в Берлине в такси. Ей попался "болтливый" водитель, мешавший ей разговорами. Но потом он спел Гимн Украины наизусть.

Вчера случился очень болтливый таксист в Берлине. Раздражал нас, пока не начал петь гимн Украины наизусть! Да, путал буквы, пел, примерно как я фристайлила ракамакафо в свои пять. Но пел!

– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil показала, как водитель такси исполняет гимн: смотрите видео

После исполнения Jerry Heil поблагодарила водителя и спросила его, как он хорошо знает мелодию и слова. Муж признался, что еще раньше изучил национальные гимны многих стран.

Напомним, недавно с блоггершей произошла неприятная ситуация – она оставила документы в поезде в Берлине, тогда как на следующий день ей нужно было отправляться в Чехию. Но, похоже, звезда решила эту проблему, потому что смогла прибыть, куда нужно.

Как Jerry Heil помогает Украине