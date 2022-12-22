Jerry Heil впала в оркестрову яму під час концерту: співачка під наглядом лікарів

Українська співачка й фіналістка Нацвідбору Jerry Heil виступила вчора на концерті в Тернополі. Під час виступу зірка впала в оркестрову яму.

Співачка Jerry Heil після поразки на Національному відборі на Євробачення поїхала в тур містами України. Вчора, 21 грудня, вона виступала в Тернополі, де з нею стався інцидент.

До слова "Зобов'язана говорити російською": Цибульська поскаржилась на продавчиню за кордоном

Jerry Heil впала в оркестрову яму

Виконавиця на сольному виступі впала в оркестрову яму, про що повідомила команда артистки в інстаграм-сторіз. Співачку госпіталізували, вона перебуває під наглядом лікарів.

Вчора на своєму сольному концерті у Тернополі Jerry Heil впала в оркестрову яму. Зараз Яна знаходиться під наглядом лікарів,

– повідомила команда Jerry Heil.

Відомо, що наступний запланований концерт артистки, що мав відбутися в Івано-Франківську, переноситься. Щоб отримати детальну інформацію, можна звернутися до організатора.



Фото з інстаграм-сторіз

Jerry Heil на фіналі Нацвідбору

Напередодні концертів співачка виступила у фіналі Нацвідбору. Вона була фавориткою букмекерів, тож фани артистки вірили в її перемогу 17 грудня. Зірка запалила сцену відбору своєю піснею When God Shut The Door, але отримала не найвищі оцінки. Журі дали Jerry Heil 8 балів, а глядачі – 9. Так вона отримала третє місце у фіналі.

Через поразку у відборі Jerry Heil розплакалась і засмутилась, бо дуже хотіла презентувати європейцям свої напрацювання щодо української автентичної мелодики.

Але згодом додала, що переможці, дует TVORCHI, теж достойні представити Україну. Jerry Heil погодилась з Юлією Саніною про те, що їхній трек потрібно допрацювати, – і навіть погодилась допомогти артистам.