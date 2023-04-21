Українська зірка Jerry Heil випустила нову ліричну пісню "На небі ні зорі". Також у мережі з'явився лаконічний чорно-білий кліп, де співачка виконує композицію на кріслі у напівтемряві.

До теми Зашквар, – соліст "Бумбоксу" відреагував на скандальні треки "Волонтер", "Дика дичка" та "Гопак"

Jerry Heil випустила пісню

Виконавиця поділилась, що головною героїнею пісні є українська дівчина, яка живе в маленькому місті – там її люблять за простоту та щирість. В один момент вона починає швидко кудись збиратись та кидати речі в автівку. Виявляється, що вона їде під Бахмут, де її коханий.

Це пісня про ту любов, на якій тримається Україна. Я зрозуміла, що любов серед війни найбільш справжня, чиста й оголена, бо треба мати неабияку сміливість, щоб наважитися кохати, й неабияку волю, щоб вірити, що твоя людина повернеться з фронту!

– поділилась Jerry Heil.

Jerry Heil – На небі ні зорі: дивіться відео онлайн

Шанувальники діляться враженнями у коментарях під піснею. Багатьох вона розчулила до сліз.

"Я не тонкосльозий, але чомусь пустив сльозу";

"Як завжди, дуже круто і чіпає за душу";

"Дуже гарна і чуттєва пісня, Джеррі – ти чудова";

"Дуже крута пісня, Януся це чудово. Чекатиму тебе в Одесі";

"Я людина проста, бачу чудовий український твір, відразу тисну вподобайку";

"На словах: "Ти їдеш до нього, безстрашного, в Бахмут..." – розплакалась. Дуже гарна пісня, дякую";

"Мурахи аж по ногах побігли. Боже, бережи наших хлопців. Дякую за пронизливу пісню".

Зауважимо, прихильники Jerry Heil зможуть побачити артистку у Ліверпулі. Вона виступатиме 8 травня у фан-зоні Євробачення Eurovision Village.