Украинская звезда Jerry Heil выпустила новую лирическую песню "На небі ні зорі". Также в сети появился лаконичный черно-белый клип, где певица исполняет композицию на кресле в полумраке.

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Jerry Heil выпустила песню

Исполнительница поделилась, что главной героиней песни есть украинская девушка, которая живет в маленьком городе – там ее любят за простоту и искренность. В один момент она начинает быстро собираться и бросать вещи в автомобиль. Оказывается, она едет под Бахмут, где ее любимый.

Это песня о той любви, на которой держится Украина. Я поняла, что любовь среди войны самая настоящая, чистая и обнаженная, потому что надо иметь смелость, чтобы отважиться любить, и немалую волю, чтобы верить, что твой человек вернется с фронта!

– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil – На небі ні зорі: смотрите видео онлайн

Поклонники делятся впечатлениями в комментариях под песней. Многих она растрогала до слез.

"Я не тонкослезный, но почему-то пустил слезу";

"Как всегда, очень круто и трогает за душу";

"Очень красивая и чувственная песня, Джерри – ты отличная";

"Очень крутая песня, Януся это прекрасно. Буду ждать тебя в Одессе";

"Я человек простой, вижу замечательное украинское произведение, сразу жму в уют";

"На словах: "Ты едешь к нему, бесстрашному, в Бахмут..." – расплакалась. Очень хорошая песня, спасибо";

"Муравьи аж по ногам побежали. Боже, храни наших ребят. Спасибо за пронзительную песню".

Заметим, поклонники Jerry Heil смогут увидеть артистку в Ливерпуле. Она будет выступать 8 мая в фан-зоне Евровидения Eurovision Village.