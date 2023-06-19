Він справді переродився, – Jerry Heil зізналася, чи є фанаткою Іво Бобула

На проєкті "Українська пісня" ми поспілкувалися з Jerry Heil й поцікавилися її думкою про творчість народного артиста України Іво Бобула, який нещодавно відзначився сексистськими заявами.

Співачка Jerry Heil була хедлайнеркою на музичній події "Українська пісня / Ukrainian Song Project – 2023", яка 17 червня відбулася у Львові. Серед артистів, які запалили на сцені, також був спеціальний гість Іво Бобул. Відвідувачі заходу, зокрема й Jerry Heil, активно підспівували й танцювали під хіти виконавця.

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Jerry Heil висловилась про музику Іво Бобула

На думку Яни, співак є артистом нового покоління української музики. Виконавиця вважає, що у треках Іво Бобула є своя особлива тепла атмосфера.

Це теж артист нового покоління. Він справді переродився. Не будемо зараз зважати на те, що він говорить, але щось таке тепле є в тому, як відроджуються зараз старі українські пісні. І я рада, що це українські пісні, а не якийсь російський шансон,

– пояснила співачка.

До слова, раніше в мережі розгорівся гучний скандал через сексистські вислови Іво Бобула. Артист в інтерв'ю Еммі Антонюк заявив, що жінки є меркантильними, розбалуваними, й "скачуть по ліжках" у пошуках принца. Своєю чергою журналістка постаралася висловити свою думку з цього питання й заступитися за жінок, втім, співак категорично не погодився з інтерв'юеркою й навіть дорікнув їй через те, що вона в 32 роки самотня, незаміжня й без дитини. Після всього вищепереліченого Іво Бобул покинув студію.

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Що інші зірки думають про гучні заяви Іво Бобула

Оля Цибульська підтримала народного артиста України, оскільки переконана, що не варто було запитувати Іво Бобула про гендерну рівність, про яку він ніколи раніше не чув, бо співак виріс в інший період. Співачка вважає, що слід було йому спершу все докладно пояснити, а тоді ставити такі питання.

Віктор Павлік опублікував допис у соціальних мережах в підтримку Іво Бобула й зазначив, що потрібно мати спеціальний підхід у спілкування з виконавцем.

Автор Софія Хомишин