Певица Jerry Heil была хедлайнером на музыкальном событии "Украинская песня / Ukrainian Song Project – 2023", которое 17 июня состоялось во Львове. Среди зажигавших на сцене артистов также был специальный гость Иво Бобул. Посетители мероприятия, в том числе Jerry Heil, активно подпевали и танцевали под хиты исполнителя.

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Jerry Heil высказалась о музыке Иво Бобула

По мнению Яны, певец – артист нового поколения украинской музыки. Исполнительница считает, что в треках Иво Бобула есть своя теплая атмосфера.

Это тоже артист нового поколения. Он действительно переродился. Не будем сейчас принимать во внимание то, что он говорит, но что-то есть такое теплое в том, как возрождаются сейчас старые украинские песни. И я рада, что это украинские песни, а не какой-то российский шансон,

– объяснила певица.

К слову, ранее в сети разгорелся громкий скандал из-за сексистских высказываний Иво Бобула. Артист в интервью Эммы Антонюк заявил, что женщины меркантильны, разбалованы и "скачут по кроватям" в поисках принца. В свою очередь журналистка постаралась высказать свое мнение по этому вопросу и вступиться за женщин, впрочем, певец категорически не согласился с ней и даже упрекнул ее в том, что она в 32 года одинока, незамужняя и без ребенка. После всего вышеперечисленного Иво Бобул покинул студию.

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Что другие звезды думают о громких заявлениях Иво Бобула

Оля Цыбульская поддержала народного артиста Украины, поскольку убеждена, что не стоило спрашивать Иво Бобула о гендерном равенстве, о котором он никогда раньше не слышал, потому что певец вырос в другой период. Певица считает, что следовало ему сначала все подробно объяснить, а затем задавать такие вопросы.

Виктор Павлик опубликовал сообщение в социальных сетях в поддержку Иво Бобула и отметил, что нужно иметь специальный подход в общении с исполнителем.

Автор София Хомышин