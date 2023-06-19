Співачка Jerry Heil була хедлайнеркою на музичній події "Українська пісня / Ukrainian Song Project – 2023", яка 17 червня відбулася у Львові. Серед артистів, які запалили на сцені, також був спеціальний гість Іво Бобул. Відвідувачі заходу, зокрема й Jerry Heil, активно підспівували й танцювали під хіти виконавця.

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Jerry Heil висловилась про музику Іво Бобула

На думку Яни, співак є артистом нового покоління української музики. Виконавиця вважає, що у треках Іво Бобула є своя особлива тепла атмосфера.

Це теж артист нового покоління. Він справді переродився. Не будемо зараз зважати на те, що він говорить, але щось таке тепле є в тому, як відроджуються зараз старі українські пісні. І я рада, що це українські пісні, а не якийсь російський шансон,
– пояснила співачка.

До слова, раніше в мережі розгорівся гучний скандал через сексистські вислови Іво Бобула. Артист в інтерв'ю Еммі Антонюк заявив, що жінки є меркантильними, розбалуваними, й "скачуть по ліжках" у пошуках принца. Своєю чергою журналістка постаралася висловити свою думку з цього питання й заступитися за жінок, втім, співак категорично не погодився з інтерв'юеркою й навіть дорікнув їй через те, що вона в 32 роки самотня, незаміжня й без дитини. Після всього вищепереліченого Іво Бобул покинув студію.

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Що інші зірки думають про гучні заяви Іво Бобула

  • Оля Цибульська підтримала народного артиста України, оскільки переконана, що не варто було запитувати Іво Бобула про гендерну рівність, про яку він ніколи раніше не чув, бо співак виріс в інший період. Співачка вважає, що слід було йому спершу все докладно пояснити, а тоді ставити такі питання.

  • Віктор Павлік опублікував допис у соціальних мережах в підтримку Іво Бобула й зазначив, що потрібно мати спеціальний підхід у спілкування з виконавцем.

Автор Софія Хомишин