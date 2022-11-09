Допомогла відома людина, – Jerry Heil розповіла, хто оплатив їй дороге навчання в США

Українська співачка Jerry Heil цього року вступила в Берклі, де навчання коштує немало. Вона зізналась, що частину коштів за неї заклали друзі, тож тепер зірка віддає борг.

Українська виконавиця Jerry Heil нещодавно приїхала з США до України, щоб відсвяткувати тут день народження. В Америці зірка є студенткою, навчається в Берклі.

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Jerry Heil розповіла про дороге навчання

Артистка розповіла, що мала кошти на навчання, – вона відкладала гроші раніше. Але потім вирішила купити батькові машину, щоб він возив зірок та цим заробляв на життя.

Мої батьки займалися салом, м'ясом. Постійно на важкій роботі. І я сказала: "Окей. Я купую машину і, тато, в мене є знайомі артисти, будеш їх возити... І кошти, які я відкладала на навчання, вони пішли сюди. Мої друзі заклали за мене кошти, і тепер я поступово віддаю борг,

– зізналась Jerry Heil.

Артистка додала, що заплатили за неї відомі друзі, тож вона вирішила не розсекречувати, хто це був. "Мені допомогла одна відома людина. Я просто не знаю, чи можу озвучувати, хто це, тому не буду казати. Також з лейбла мені допомогли люди".

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