Jerry Heil розповіла, чи існує дружба у шоу-бізнесі
Джерело:НВ
Відома українська співачка та блогерка Jerry Heil поділилась думками щодо того, чи у сфері шоу-бізнесу може існувати дружба. Дівчина вважає, що шоу-біз – не окрема територія, а тому там все відбувається так само, як і у звичайному житті.
Успішна українська виконавиця, авторка пісень та блогерка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) зізналась, чи вірить, що між відомими співаками може існувати дружба. Вона також розповіла, чи планує займатися бізнесом.
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Jerry Heil про дружбу в шоу-бізнесі
Співачка вважає, що у шоу-бізнесі все відбувається так само, як і в житті. Вона зізналась, що з артистів найближче спілкується з чоловіком Наді Дорофеєвої Володимиром Дантесом.
Шоу-бізнес – це не якась окрема територія, де все працює інакше, ніж у житті. Між кимось є дружба, а між кимось немає. Найближчий у цій сфері мені Вова Дантес, ми зійшлися на творчості й нам справді є про що поговорити,
– висловилась Jerry Heil.
Дівчина також розповіла про свій заробіток. Нагадаємо, що раніше вона зізнавалась, що свої пісні оцінює приблизно в декілька тисяч доларів.
"Я пишу і продаю пісні. Також заробляла на рекламі та роялті. Щодо власної справи, ідеї її – я планую зайти у сферу харчування. Недарма я писала так багато пісень, пов’язаних з побутом і кухнею. Можливо, це був прогрів, про який я тоді сама не підозрювала. Поки розповідати багато не хочу, тільки-но запущу – в інстаграмі все побачите", – заінтригувала Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото з інстаграму зірки
Що українські зірки думають про дружбу у шоу-бізі
- Реперка Alyona Alyona вірить у дружбу між артистами. З багатьма українськими знаменитостями вона підтримує теплі стосунки – з Монатіком, Аліною Паш, MamaRika, Джамалою.
- Тіна Кароль вважає, що справжня дружба має перевіритися часом. У музичній індустрії вона дружить зі всіма, хто хоче бути з нею. Та зазначимо, що співачка є дуже близькою для Юлії Саніної.
- Ольга Фреймут не належить до тих зірок, які зав'язують міцну дружбу з колегами. Ведуча зізналась, що у період популярності вона мала багато друзів, та коли обрала "життя для себе", більшість з них зникла. Зараз Фреймут підтримує стосунки з 4 друзями, які перевірені часом.