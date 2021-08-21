Jerry Heil розповіла, чи існує дружба у шоу-бізнесі

Відома українська співачка та блогерка Jerry Heil поділилась думками щодо того, чи у сфері шоу-бізнесу може існувати дружба. Дівчина вважає, що шоу-біз – не окрема територія, а тому там все відбувається так само, як і у звичайному житті.

Успішна українська виконавиця, авторка пісень та блогерка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) зізналась, чи вірить, що між відомими співаками може існувати дружба. Вона також розповіла, чи планує займатися бізнесом.

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Jerry Heil про дружбу в шоу-бізнесі

Співачка вважає, що у шоу-бізнесі все відбувається так само, як і в житті. Вона зізналась, що з артистів найближче спілкується з чоловіком Наді Дорофеєвої Володимиром Дантесом.

Шоу-бізнес – це не якась окрема територія, де все працює інакше, ніж у житті. Між кимось є дружба, а між кимось немає. Найближчий у цій сфері мені Вова Дантес, ми зійшлися на творчості й нам справді є про що поговорити,

– висловилась Jerry Heil.

Дівчина також розповіла про свій заробіток. Нагадаємо, що раніше вона зізнавалась, що свої пісні оцінює приблизно в декілька тисяч доларів.

"Я пишу і продаю пісні. Також заробляла на рекламі та роялті. Щодо власної справи, ідеї її – я планую зайти у сферу харчування. Недарма я писала так багато пісень, пов’язаних з побутом і кухнею. Можливо, це був прогрів, про який я тоді сама не підозрювала. Поки розповідати багато не хочу, тільки-но запущу – в інстаграмі все побачите", – заінтригувала Jerry Heil.



Jerry Heil / Фото з інстаграму зірки

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