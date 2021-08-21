Успешная украинская исполнительница, автор песен и блогер Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) призналась, верит ли, что между известными певцами может существовать дружба. Она также рассказала, планирует ли заниматься бизнесом.
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Jerry Heil о дружбе в шоу-бизнесе
Певица считает, что в шоу-бизнесе все происходит так же, как и в жизни. Она призналась, что из артистов ближе всего общается с мужем Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом.
Шоу-бизнес – это не какая-то отдельная территория, где все работает иначе, чем в жизни. Между кем-то есть дружба, а между кем-то нет. Самый близкий в этой сфере мне Вова Дантес, мы сошлись на творчестве и нам действительно есть о чем поговорить,
– высказалась Jerry Heil.
Девушка также рассказала о своем заработке. Напомним, что ранее она признавалась, что свои песни оценивает примерно в несколько тысяч долларов.
"Я пишу и продаю песни. Также зарабатывала на рекламе и роялти. Что касается собственного дела, идеи его – я планирую зайти в сферу питания. Недаром я писала так много песен, связанных с бытом и кухней. Возможно, это был прогрев, о котором я тогда сама не подозревала. Пока рассказывать много не хочу, как только запущу – в инстаграме все увидите", – заинтриговала Jerry Heil.
Jerry Heil / Фото из инстаграма звезды
Что украинские звезды думают о дружбе в шоу-бизе
- Рэперша Alyona Alyona верит в дружбу между артистами. Со многими украинскими знаменитостями она поддерживает теплые отношения – с Монатиком, Алиной Паш, MamaRika, Джамалой.
- Тина Кароль считает, что настоящая дружба должна провериться временем. В музыкальной индустрии она дружит со всеми, кто хочет быть с ней. Но отметим, что певица очень близка для Юлии Саниной.
- Ольга Фреймут не принадлежит к тем звездам, которые завязывают крепкую дружбу с коллегами. Ведущая призналась, что в период популярности она имела много друзей, но когда выбрала "жизнь для себя", большинство из них исчезло. Сейчас Фреймут поддерживает отношения с 4 друзьями, которые проверены временем.