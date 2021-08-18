Jerry Heil зізнається, у новому кліпі хотіла перевершити світових знаменитостей – Нікі Мінаж і Біллі Айліш, які вражали фанів довгим манікюром. Українка виділилась і зробила довжелезний накладний педикюр з блискітками! Однак ані вона, ані члени її команди не зважили на хореографію, яку вона виконувала з гумористом Іваном Люленовим.

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Учасник "Танців з зірками" випадково наступив Jerry Heil на ногу й підірвав довжелезні нігті. Так, їх довелось екстрено зрізати й віддирати від суперклею.

Виглядало дуже крейзі – те, що потрібно для кліпу! Єдине, що ми не врахували – хореографія. Відчуй мій біль. Зрізали, посаджені не на супер, а видно, на гіперклей, нігті всією командою,

– прокоментувала Jerry Heil.

Найбільш прикро те, що довгий педикюр співачки, через який вона так страждала, ніде не видно зблизька. "Є єдиний кадр біля вівтаря, де можна помітити чудо педикюрної науки", – додала Jerry Heil.

Для перегляду всіх відео гортайте вправо

Зазначимо, днями Jerry Heil наробила багато галасу. Причиною став не лише інопланетний кліп, а й весілля, яке співачка зіграла сама з собою. Вона "одружилась" на собі – одягла каблучку, присяглась у любові та поцілувалась з відображенням у дзеркалі.

Текст публікації Jerry Heil:

Не для слабкодухих. "Підноготна" кліпу. Буквально. Перше відео – до кінця, щоб було зрозуміло, про що наступні фото і відео в каруселі! А тепер трошки захоплюючих історій. У мене була навіжена ідея – зробити довгі нігті для кліпу. Дуже довгі. Але дуже довгі ми вже бачили – і в Нікі Мінаж, і в Біллі Айліш, і в Юлі Верби. Довелося викаблучитись.

І знову буквально! Я написала, щоб підготували цього разу мені довгі накладні нігті для педикюру! Ми заміряли ширину нігтів, вибрали дизайн. Виглядало дуже крейзі – те, що потрібно для кліпу! Єдине, що ми не врахували – хореографія. Далі просто дивися відео і відчуй мій біль. Зрізали, посаджені не на супер, а видно, на гіперклей, нігті всією командою.

О, до речі. У кліпі абсолютно ніде не видно ніг зблизька. Є єдиний кадр біля вівтаря, де можна помітити чудо педикюрної науки! Помітили його? Окрема історія – фарба на все тіло. Про це вже наступний пост.