Jerry Heil приголомшила яскравим образом у зеленій сукні: фото

24 червня 2021 , 13:37
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інстаграм Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil побувала на першому сольному концерті в друга Володимира Дантеса. На таку подію вона приїхала в довгій сукні яскравого зеленого кольору.

Володимир Дантес презентував перший сольний альбом. На святковий концерт він запросив друзів. Однією з гостей, які прийшли підтримати виконавця, була Jerry Heil. Артистка привернула увагу публіки яскравим аутфітом.

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Трендовий образ Jerry Heil

Перед концертом співачка влаштувала фотосесію на вулицях Києва. Вона постала перед камерою в сукні неонового зеленого кольору. Вбрання мало об'ємні короткі рукави та пишну спідницю. Такий look артистка поєднала з неординарним літнім взуттям і довгими білими шкарпетками. 

Серед прикрас її образ доповнювали численні кольорові ланцюжки, які висіли на шиї. Волосся Jerry Heil вклала рівно і додала яскравого шарму за допомогою шпильок. На обличчі зробила макіяж з трендовими кольоровими стрілками на повіках. 

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

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Автор: Христина Кобак