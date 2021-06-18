Амбіційна виконавиця часто ділиться різними кадрами зі своїми підписниками в інстаграмі. В особистому блозі вона розповідає про усі події з життя.

Дивіться також Лілія Ребрик вразила елегантністю в атласній сукні: яскраві фото

Домашній look Jerry Heil

Виконавиця зробила декілька кадрів на кухні квартири. Це помешкання Jerry Heil орендує в Києві. Зірка позувала на камеру в сірій футболці та блакитних шортах з червоним принтом. Оскільки шорти були короткими, то гарно підкреслили довгі стрункі ноги знаменитості.

Домашній look Jerry Heil поєднала з кросівками на високій підошві. Ймовірно, так вона відправилася на прогулянку. Образ підходить не лише для домашніх справ, а і є чудовим повсякденним літнім аутфітом.

Волосся співачка заплела у дві косички, залишивши два пасма, які спадали на обличчя. Jerry Heil довершила зачіску білою кепкою. На обличчі вона зробила неординарний макіяж з рожевими тінями та чорними стрілками на повіках.



Домашній образ Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil



Домашній образ Jerry Heil / Фото з інстаграму Jerry Heil