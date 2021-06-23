Диплом магістра журналістики 23-річна Олександра Кучеренко здобула лише пів року тому, однак не сходила з екранів ще під час навчання в університеті імені Тараса Шевченка. Зараз в житті красуні безліч телепроєктів, ледь не щодня вона з'являється перед камерами. У кадрі дружина Дмитра Комарова демонструє бездоганні look.
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Образ дружини Дмитра Комарова
Перший прямий ефір Олександра Кучеренко провела в яскравій кораловій сукні довжини міді. Приталене вбрання з ґудзиками від декольте до талії ідеально підкреслило фігуру ведучої. Кілька верхніх ґудзиків "Міс Україна-2016" розшпилила, що додало образу звабливості.
Додамо, вартість такої сукні від італійського бренду Elisabetta Franchi становить понад 14 тисяч гривень. Її Олександра Кучеренко довершила насиченим макіяжем з акцентом на очі та рожевою помадою. Довге волосся ведуча вклала рівно.
Олександра Кучеренко в сукні за 14 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої
Попередні образи Олександри Кучеренко для зйомок
- У телестудії дружина Дмитра Комарова з'являлась в елегантній сукні кольору електрик, в якій показала витончену фігуру.
- Для запису інтерв'ю з Тіною Кароль ведуча обрала трендовий темно-зелений шкіряний костюм за 13 тисяч гривень.