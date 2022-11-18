Артистки продовжують працювати, розвивати українську культуру. Вони популяризують нашу музику в Європі, залучають іноземних виконавців.

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Нова колаборація Jerry Heil та Alyona Alyona відбулася з польським репером Trill Pem. Композицію Posmakuj виконавці заспівали польською та українською мовами.

"Кожна людина шукає для себе підтримку: чи це її друг, чи це Бог, чи це її кохана людина, чи це тренер – не важливо. Важливо, що коли людина не одна, а їх двоє, відбувається синергія й стає набагато більше щастя та любові. Моне і Дебюссі – творці-імпресіоністи. Музика Дебюссі – це завжди невловний мотив і меланхолічний настрій. Картини цього стилю зблизька здаються незрозумілими мазками – і лише коли відходиш і розглядаєш здалеку, розумієш, що насправді зображено на них", – написала Alyona Alyona.

Після війни у нас так само буде незрозуміло на душі. Так, ми виграємо. Але буде пусто і ніби лише самі мазки перед очима – ніякої чіткості. Але мине час і наші діти вже побачать цю картину здалеку. І на ній буде видно, заради чого стояли їх батьки: заради збереження древньої культури й мови, заради процвітання України на тисячоліття вперед,

– додала реперка.

Jerry Heil, Alyona Alyona та Trill Pem – Posmakuj: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше виконавиці записали інтернаціональну пісню з німецькою артисткою Ela. В основі треку – українська купальська пісня.

Jerry Heil, Alyona Alyona та Ela – Kupala: дивіться відео онлайн