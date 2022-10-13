Представляє майбутнє Європи: Jerry Heil номінували на музичну премію Євросоюзу

Молода співачка Jerry Heil потрапила у список номінантів на щорічну премію Music Moves Europe Awards 2022. Нагороди вручають тим артистам, які презентують сьогоднішнє та майбутнє звучання Європи.

Оголошення номінантів відбулось у Парижі 12 жовтня. Окрім неї, на здобуття премії у категорії Public Choice Award 2023 претендують 15 молодих європейських артистів з Чехії, Данії, Нідерландів, Німеччини, Австрії та багатьох інших європейських країн. Але приз симпатій глядачів отримає лише одна зірка.

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Jerry Heil надихає мільйони користувачів YouTube своїми піснями та каверами. Вона також посилає важливе послання світу проти війни разом з володаркою MME Awards Alyona Alyona,

– зазначили організатори премії.

За лауреата премії можна проголосувати на сайті Music Moves Europe Awards. Переможець нагороди Public Choice Award отримає 5 тисяч євро. Загальний призовий фонд премії – 100 тисяч євро, їх отримає кожен з п'яти лауреатів премії Європейського Союзу. Володар Grand Jury Prize отримає 10 тисяч євро та ваучер на "зелений тур" (організацію екологічних гастролей) на 5 тисяч євро.



Jerry Heil стала номінанткою Music Moves Europe Awards 2023 / Фото з сайту

Усі переможці будуть оголошені на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards у четвер, 19 січня 2023 року, на фестивалі-шоукейсі ESNS у Гронінгені, Нідерланди. Відтак, Jerry Heil, можливо, доведеться перервати своє навчання у США в Берклі та приїхати на відзнаку у Нідерланди. Наразі сама артистка ще не відреагувала на номінацію.

Нагадаємо, що Jerry Heil може стати третьою українською артисткою, яка отримає премію Європейського Союзу. У 2021 році нагороду отримала реперка Alyona Alyona, а у 2022 – співачка Alina Pash. Зазначимо, що з Alyona Alyona у Jerry Heil – тісна дружба. Цього року вони випустили кілька спільних хітів та разом виступають за кордоном на благодійних заходах.



Alyona Alyona і Jerry Heil у Європі / Фото з інстаграму артистки