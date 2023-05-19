Вершина української музики: Jerry Heil і Kalush записали ліричний фіт "Стіни"

У Jerry Heil нова прем'єра. Вона записала спільний трек з гуртом Kalush. Пісня лірична й називається "Стіни".

Переможці Євробачення-2022 Kalush кажуть, що пісня "Стіни" присвячується всім любителям треку "Хвилі", який вони записали з Jerry Heil у жовтні 2021 року. Реліз нової колаборації артистів відбувся 19 травня й уже набрав схвальних реакцій у мережі.

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Kalush і Jerry Heil записали трек "Стіни"

У Kalush "Стіни" називають "мантрою нашої перемоги вже цього літа". Тоді як Jerry Heil звертає увагу на куплет, написаний від імені молодого хлопця. Так вона хотіла підкреслити контраст і показати, що співає не від свого імені. У "Стінах" це образ українського народу.

"Перше проведення приспіву спантеличує: "Не вернусь на весні". Невже хлопець загинув? Але оскільки його образ – це символ мого незламного народу в пісні, то в другому приспіві звучить пояснення: "Я повернусь, і випаде сніг", а в епілозі: "Я вернусь, як коси торкнуться стебел". Тобто він вистоїть і принесе перемогу додому влітку, і випаде сніг як символ чуда", – роз'яснила артистка.

Jerry Heil у кліпі "Стіни" з Kalush / Фото з пресслужби

Цікаво, що в їхньому з Kalush фіті є рядки з обрядової української пісні "Зеленеє жито, зелене".

Мені подобається наша синергія, подобається кач, який Олег вміє створити на сцені, і його унікальний стиль виконання. Сподіваюся найближчим часом записати ще одну пісню, але вже переможну,

– поділилася Jerry Heil після співпраці з Kalush.

Фронтмен гурту Олег Псюк також вірить, що наступна їхня пісня обов'язково буде про перемогу.

Jerry Heil, Kalush – Стіни: дивіться відео онлайн

У мережі відреагували бурхливо:

"Настільки глибокий текст, красива мелодія. Неймовірна пісня";

"Пісня дуже красива і глибока, передає те відчуття, коли стіни навколо тиснуть фізично на тіло, а стіни тіла тиснуть на серце всередині тебе… Дякую за те, що створюєте українською для українців";

"Мої улюблені виконавці, дякую за спільний трек. Ви чудові";

"Чудове поєднання, круто як завжди. Гордість української музики";

"Гарно так. Вдихнути б спокій на всі груди. До сліз";

"Для мене "Хвилі" і "Стіни" – це просто вершина української музики".

До речі, у шоу-бізі ходять різні чутки про Олега Псюка з гурту Kalush. Якщо Jerry Heil подобається їхня синергія, то Вова Шумко з "Жіночого кварталу" вважає, що репер поводиться зверхньо, зухвало й пихато, ніби він Каньє Вест. Alina Pash теж відверто заявляє, що не поважає Псюка, бо їй не подобається його манера поведінки.