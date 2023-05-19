Победители Евровидения-2022 Kalush говорят, что песня "Стіни" посвящается всем любителям трека "Хвилі", который они записали с Jerry Heil в октябре 2021 года. Релиз новой коллаборации артистов состоялся 19 мая и уже набрал одобрительные реакции в сети.

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Kalush и Jerry Heil записали трек "Стіни"

В Kalush "Стіни" называют "мантрой нашей победы уже этим летом". В то время как Jerry Heil обращает внимание на куплет, написанный от имени молодого парня. Так она хотела подчеркнуть контраст и показать, что поет не от своего имени. В "Стінах" это образ украинского народа.

"Первое проведение припева сбивает с толку: "Не вернусь весной". Неужели парень погиб? Но поскольку его образ – это символ моего несгибаемого народа в песне, то во втором припеве звучит объяснение: "Я вернусь, и выпадет снег", а в эпилоге: "Я вернусь, как косы коснутся стеблей". То есть он выстоит и принесет победу домой летом, и выпадет снег как символ чуда", – объяснила артистка.

Jerry Heil в клипе "Стіни" с Kalush / Фото из пресс-службы

Интересно, что в их с Kalush фите есть строки из обрядовой украинской песни "Зеленеє жито, зелене".

Мне нравится наша синергия, нравится кач, который Олег умеет создать на сцене, и его уникальный стиль исполнения. Надеюсь в ближайшее время записать еще одну песню, но уже победную,

– поделилась Jerry Heil после сотрудничества с Kalush.

Фронтмен группы Олег Псюк также верит, что следующая песня обязательно будет о победе.

Jerry Heil, Kalush – Стіни: смотрите видео онлайн

В сети отреагировали бурно:

"Настолько глубокий текст, красивая мелодия. Невероятная песня";

"Песня очень красивая и глубокая, передает то ощущение, когда стены вокруг давят физически на тело, а стены тела давят на сердце внутри тебя… Спасибо за то, что создаете на украинском для украинцев";

"Мои любимые исполнители, спасибо за общий трек. Вы замечательны";

"Великолепное сочетание, круто как всегда. Гордость украинской музыки";

"Хорошо так. Вдохнуть бы покой на всю грудь. До слез";

"Для меня "Хвилі" и "Стіни" – это просто вершина украинской музыки".

Кстати, в шоу-бизе ходят разные слухи об Олеге Псюке из группы Kalush. Если Jerry Heil нравится их синергия, то Вова Шумко из "Женского квартала" считает, что рэпер ведет себя свысока, дерзко и надменно, будто он Канье Вест. Alina Pash тоже откровенно заявляет, что не уважает Псюка, потому что ей не нравится его манера поведения.